Um homem morou em um apartamento escondido no meio de um shopping e ninguém percebeu por anos - até ser descoberto por seguranças.

Michael Townsend se mudou para o shopping quando foi despejado de sua antiga propriedade, como detalhado pelo site The Sun.

Enquanto decidia o que fazer, ouviu um anúncio do shopping e lembrou-se de ter visto uma vez um espaço vazio no prédio, então decidiu montar acampamento lá.

As coisas ficaram um pouco fora de controle e logo o apartamento gigante estava mobiliado com um sofá e um PlayStation, e abrigava Michael e seus amigos.

Homem viveu em shopping por quatro anos fazendo ‘apartamento secreto’ em espaço não utilizado

Michael, um artista, viu pela primeira vez o espaço não utilizado no Providence Place Mall em Rhode Island, EUA, em sua corrida diária em 1999.

“O tema central dos anúncios era que o shopping não apenas proporcionava uma rica experiência de compra, mas também tinha todas as coisas que alguém precisaria para sobreviver e levar uma vida saudável”.

Townsend revisitou o local que ele havia visto em 1999 e descobriu que ele permanecia sem uso, então decidiu ver se ele e seus amigos poderiam de fato morar no shopping.

Townsend e seus amigos também construíram uma parede de blocos e uma porta de serviço para manter o local escondido.

Eles viveram em relativa paz por quatro anos antes que o plano começasse a se desfazer. Antes de ser pego, Townsend tinha planos de instalar piso de madeira, um segundo quarto e uma cozinha.

Eventualmente, os guardas de segurança encontraram a propriedade secreta.

Ainda de acordo com as informações, Townsend foi acusado de invasão. Ele recebeu liberdade condicional por um juiz, mas foi banido do shopping por toda a vida.

