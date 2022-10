“Cadê a grana?” Vídeo mostra que mendigo Givaldo Alves voltou a morar na rua

Um vídeo que circula pelas redes digitais mostra que o mendigo Givaldo Alves, que ficou famoso quando foi flagrado fazendo sexo dentro de um carro na rua de Planaltina, voltou a morar nas ruas.

Nas imagens, um ex-seguidor de Givaldo encontra ele nas ruas e pergunta por todo o dinheiro que ele ganhou durante seu período de fama. “E aí, Mendigo, cadê a grana?

“A grana é dos outros, pai, Diego Aguiar, Maicon Oliveira, só os ‘pica’. São Muitos empresários”, disse. “Me fizeram andar um pouco.”

As imagens da camisa rota e dos cabelos desgrenhados contrastam com as que os seguidores tinham acostumado, já que nos tempos de fama, o ex-influenciador digital andava de helicóptero, estava sempre com o cabelo cacheado e bem vestido.

5 MINUTOS

Givaldo ficou famoso do dia para a noite após se ser flagrado fazendo sexo dentro de um carro com uma mulher, em Planaltina, e apanhar do marido dela.

O incidente foi gravado por câmeras de segurança e viralizou nas redes, tornando o mendigo uma celebridade instantânea, com direito a milhares de seguidores no Instagram, TikTok e Youtube.

Com a fama, vieram os convites para festas e eventos, e as suas redes passaram a mostrar Givaldo desfilando em Ferraris, andando de helicóptero e de lancha, ou apertando a mão de outras celebridades, como o diretor do BBB, Boninho, no Sambódromo, durante o Carnaval.

PREÇO DA FAMA

Mas a fama também cobrou seu preço: além do processo movido pelo marido da mulher com a qual ele manteve relações sexuais, que o acusava de estupro, ele teve que lidar com outros influenciadores, que passaram a criticá-lo nas redes sociais. Um deles foi Deolane Bezerra, que o acusou na rede de ter abusado da mulher, que foi diagnosticada com surto psicótico. O caso também foi parar na Justiça. Felizmente, ele ganhou os dois processos.

ESCORREU PELO RALO

Após uma série de notícias publicadas em jornais de todo país levantando o passado de Givaldo, que havia cumprido pena por participar de um sequestro relâmpago em Santos, em 2004, Givaldo viu sua fama escorrer pelo ralo e do dia para a noite suas redes pararam de publicar conteúdo e seu nome sumiu dos sites.

Em uma última entrevista gravada para o podcast “Cortes do Atômica” ele revelou que está sem nenhuma fonte de renda e voltou a morar nas ruas de Brasília. “Estou morando nas ruas de Brasília. Estava morando no apartamento de um amigo, mas acabou... Eu vivi o que a vida me deu...”