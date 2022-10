Vídeo de encontro com sucuri dá susto e quase termina em acidente

Um vídeo que mostra um encontro com sucuri que quase terminou em acidente se tornou viral nas redes sociais recentemente.

Nas imagens, é possível ver que uma sucuri grande encontrada na natureza nada tranquilamente em um rio quando começa a ser filmada por pessoas. No entanto, o animal reage e quase dá um bote.

“É realmente uma sucuri muito grande. Ninguém ficou ferido, nenhum animal foi machucado, ele nem chegou a tocar no bicho direito, só encostou na ponta da caudinha dela e óbvio que ela não gostou”, comentou o biólogo Henrique, conhecido como o Biólogo das Cobras.

Mas afinal, o que fez a cobra atacar?

Segundo o Henrique, a sucuri não parece estar alimentada e procurando alguma presa para caçar, ficando a espreita no córrego. No entanto, diferente do que muitos pensam, o verdadeiro perigo é o ser humano.

Veja a gravação a seguir:

O portal de jornalismo ambiental O Eco, divulgou um estudo que mostra que vídeos de pessoas perturbando ou matando sucuris são comuns, assim como registros de sucuris usando animais domésticos como alimento.

Os dados da pesquisa também revelaram que ataques em humanos não provocados são raros. Em 330 amostras, apenas um ataque a humanos não provocado foi registrado.

O caso aconteceu em São Paulo, no qual um menino mordido e constringido por uma sucuri enquanto tomava banho em um córrego. A criança foi salva pelo avô, que matou a cobra com um facão.

Em outros vídeos analisados, outras duas pessoas foram mordidas após cutucar sucuris na natureza. Enquanto isso, 52 sucuris foram mortas por pessoas, principalmente as maiores.

