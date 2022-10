Sinceridade bruta: restaurante dá respostas diretas a clientes no iFood e viraliza

O cliente tem sempre a razão? Não nesse restaurante: um estabelecimento localizado em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, está viralizando nas redes sociais por suas respostas “sinceronas” ao clientes no iFood.

Quem faz uma avaliação negativa na plataforma e deixa um comentário reclamando, o dono retruca com todos os argumentos que tem para desmentir a má fama.

Capturas de tela passaram a viralizar nas redes sociais, despertando raiva e risadas nos internautas. No Twitter, por exemplo, uma usuária resolveu reunir diversos depoimentos. Veja:

mano esse restaurante aqui de Campo grande se fude olha isso pic.twitter.com/qmwjQic6Cf — tia da Maria Vitória 💕 (@luluafreire) October 24, 2022

Em um caso, uma cliente reclamou que fez um pedido de bife sem cebola e tudo indicava que assim seria entregue o prato, mas quando abriu a embalagem, se deparou com o tempero indesejado.

“Carolina, o bife é acebolado. Você não consegue tirar a cebola aí? Na correria, não tem como parar para fazer bife separado para o alecrim dourado que não come cebola”, respondeu o restaurante.

Em outro caso, uma cliente comenta apenas que pedido atrasou demais. “Letícia, seu pedido chegou em 1 hora e 10 minutos. 10 minutos não é “atrasar demais”. Na próxima oportunidade, se quiser vir retirar, em 15 minutinhos já está pronto”, rebateu.

Teve quem defendesse o estabelecimento de Campo Grande. “O restaurante tem uma comida muito gostosa, mas nunca parei para ler essas respostas”, comentou um seguidor da autora da postagem original.

Já outros preferiram ficar do lado da clientela mesmo. “Já passei raiva com atraso desse restaurante aí, quase duas horas de atraso e por sorte chegou 10 minutos antes de eu ter que sair, é ate gostoso mas nunca mais”, pontuou outra.

Ao portal UOL, o dono do estabelecimento (que não foi identificado) disse que sempre pede desculpas quando o cliente está com a razão, mas quando não tem prefere dar “uma resposta sarcástica na avaliação”.

“Acredito que algumas pessoas podem se sentir incomodadas e não pedir, outras percebem que a reclamação que estava errada. Quem lê as avaliações na nossa página vê que tem avaliações positivas e negativas. Se você ver que nos últimos 90 dias tivemos 269 avaliações, somente 25 delas tem 1 estrela. É um percentual menor que 10% de pessoas insatisfeitas dentre as que avaliam”, disse ele.

