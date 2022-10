Uma enfermeira veterinária relatou que estava comendo um salgadinho tranquilamente, quando ficou horrorizada ao descobrir um ‘objeto estranho’ dentro do seu pacote de batatas fritas que estava compartilhando com os colegas. A marca do salgadinho está disponível no Reino Unido, porém o relato em questão aconteceu no Canadá.

A mulher não quis se identificar, mas disse que o osso parecia humano. Ela ainda disse que, após terminar as batatas e notar o osso, se sentiu mal.

Segundo texto do The Mirror, para a mulher, o osso parece uma espécie de falange, estrutura do osso de um dedo. Ela explicou que a estrutura é muito parecida com a de côndilos, uma saliência articulada e redonda nas extremidades.

Veja a seguir o possível pedaço de osso encontrado dentro do pacote de batata.

Mulher encontra pedaço de osso “aparentemente humano” em pacote de salgadinhos que ela tinha acabado de comer Imagem: reprodução The Mirror/SWNS Media Group

Veja a explicação da enfermeira:

“Parece um pouco grande demais para ser um roedor. Teria que ser muito grande se for de fato uma falange. Nós realmente não temos certeza. É quase do tamanho de uma falange proximal humana, mas um pouco pequena. Se não for humano, pode ser de uma criatura que expirou no campo e foi ‘colhida’ ou algum tipo de verme”, disse.

Ao entrar em contato com a empresa responsável pela fabricação, eles responderam:

“Lamentamos saber que você ficou desapontado com sua compra recente. Como nosso valioso consumidor, valorizamos muito a saúde, a segurança e a satisfação de você e sua família.”

Ela informou que eles ainda pediram para ela enviar o ‘objeto estranho’ e que eles utilizaram esse terno apenas por recusarem a chamar o item de osso.

Mulher encontra pedaço de osso “aparentemente humano” em pacote de salgadinhos que ela tinha acabado de comer Imagem: reprodução The Mirror/SWNS

“Como lidamos com algumas coisas bem nojentas no trabalho, é preciso muito para nos enojar”, acrescentou ela, que é enfermeira veterinária.

