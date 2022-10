Mãe afirma sentir-se exausta após filha anunciar gravidez e este é o motivo

Depois de receber o anúncio de sua filha estar grávida do quarto filho, a mãe contou ter se sentido exausta ao invés de ficar animado com a novidade. Por meio do usuário u/FloraHat no Reddit, a mulher compartilhou seu relato nesta quinta-feira (27).

“Sei que deveria estar animada e parabenizando, mas realmente não estou. Me senti exausta quando ela anunciou”, iniciou.

“Minha filha e seu marido não estão muito bem financeiramente, então eles regularmente deixam as crianças comigo, já que não podem pagar uma creche. Claro, eu não me importo de vê-los, mas o problema é que vão buscá-los bem tarde do que o horário combinado. Se digo às 9h, eles vêm às 13h. Às vezes parece que meus netos passam mais tempo comigo do que com eles”, continuou.

Além de cuidar dos netos, a mulher revelou que a filha e o genro contam com seu dinheiro como ajuda de custo. Contudo, não tem certeza se o valor está sendo usado com os netos, pois já os viu comprar coisas novas para eles mesmo após terem recebido o auxílio.

Confira mais relatos:

Clima tenso depois de reação

Segundo a autora do relato, há diversos pontos negativos em relação a essa história, mas sua preocupação está na possível responsabilidade de mais uma criança cair em seus braços.

“Simplesmente não posso mais me forçar a ficar animada, honestamente acho que eles deveriam ter parado em uma criança”, desabafou.

Ao notar a reação da mulher com a novidade, a filha questionou se estaria feliz por ser avó novamente. Como resposta a mãe disse: “De novo? Sério.”

“Eu não queria, mas ela não aceitou bem e me acusou de ser uma pessoa horrível por não estar animada pelo novo neto e toda a sala ficou tensa depois disso”, escreveu.

“Eu e minha filha não conversamos muito desde então, mas ela ainda deixa os netos comigo. Aparentemente está esperando por um pedido de desculpas até que esteja pronta para falar comigo”, finalizou.