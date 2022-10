Jovem passa por 13 cirurgias para se parecer com Michael Jackson. Veja antes e depois

É comum sentir admiração por algum famoso e fazer dessa pessoa alguém para se inspirar. Contudo, Leo Blanco elevou o nível do fanatismo tentou se transformar no próprio ‘rei do pop’.

O jovem diz que desde criança sente admiração pelo artista, “Tudo começou como um jogo aos 10 anos de idade, quando comecei a gostar de Michael Jackson”.

Ainda na adolescência o garoto passou a se vestir como Michael e desde então as coisas tomaram rumos maiores, ao ponto de Leo realizar 13 cirurgias para se parecer ao marino com Michael Jackson.

Porém, Blanco disse que não é um imitador do músico pop, e sim um admirador, que usa o artista como influência em seus shows, que tem uma parte reservada para o icônico passo ‘Moonwalker’.

O jovem tem 26 e mora não Argentina, mas já causou euforia fora dos seu país. Nos Estados Unidos o sósia já foi recebido por uma onda de fãs de Michael que pedia para o imitador fotos e autógrafos.

Ele disse que, na primeira vez que isso aconteceu, sentiu uma ligação enorme. “Como uma grande energia que me veio”.

Mas as suas apresentações não são idênticas às que Michael fazia. “Eu coloco algo extra nas minhas roupas, são mais modernas e futuristas. Vivemos em outra época. Se eu ficar com o que o Michael fez, não posso crescer como artista”, explica.

Sobre as cirurgias, o homem diz que ainda aos 15 anos começou o processo de se parecer ao máximo com o artista e que para isso precisou reduzir as orelhas em uma operação. Seus pais não concordavam com as atitudes, mas aceitaram pois Blanco que bancava os custos das mudanças.

Nessa cirurgia em específico o jovem acabou perdendo metade de uma das orelhas, porém não desistiu das intervenções e mais tarde tatuou as sobrancelhas e costeletas.

O nariz, que Michael Jackson também operou, foi a região mais modificada por Leo Blanco. O órgão passou por sete cirurgias, além de um implante no queijo. Para finalizar, ele realizou duas lipoaspirações.

“É apenas uma busca estética”

Mesmo correndo riscos, o jovem admite que “é apenas uma busca estética, não tem nada a ver com a minha forma de ser, o meu carácter. Gosto de ter o controlo sobre o meu corpo, não que o tempo e a biologia se imponham”.

Blanco já pensa em uma nova cirurgia na mandíbula, para a colocação de um implante para conseguir um rosto mais de quadrado.