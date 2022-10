Homem atira durante briga e mata vizinha que dormia no apartamento de cima, nos Estados Unidos

Uma mulher de 37 anos morreu após ser baleada dentro do apartamento em que morava, em Clemmons, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, enquanto dormia. Alia Matti Balola foi encontrada enrolada em um cobertor, ao lado da cama, com um ferimento de bala no tronco. De acordo com a polícia local, o disparo foi feito pelo vizinho, que vivia no andar debaixo, durante uma briga.

O caso aconteceu na última segunda-feira (24). Conforme reportagem da emissora WGHP, o rapaz A’Monte Zariq Jones, de 20 anos, se envolveu em uma briga e atirou contra o teto do apartamento, que fica no segundo andar do edifício. Ele morava exatamente abaixo de Alia, sendo que um dos disparos a matou.

A mulher só foi encontrada na manhã seguinte por socorristas, mas já sem vida. “Como sempre, qualquer perda de vida é uma perda para nossa comunidade. Embora nossos corações estejam pesados, estamos tristes pela tragédia. A investigação está em andamento, então será feita justiça”, declarou o xerife Bobby Kimbrough Jr.

A’Monte Zariq Jones, de 20 anos, foi preso por atirar no teto e matar vizinha no andar de cima, nos EUA (Reprodução/WGHP)

O rapaz foi preso e indiciado por homicídio. Ainda segundo a emissora, ele já tinha uma extensa ficha criminal e, por isso, teve o pedido de fiança negado.

Irmão da vítima, Eric Balola conversou com o canal de TV e lamentou o fato de Alia não ter sido prontamente socorrida após ter sido baleada.

“Por que eles não subiram ao apartamento à noite? Eles apenas dizem que sua irmã morreu, mas ela não apenas morreu, ela sofreu. Ela poderia ter sofrido por uma hora, por duas horas, por três horas. Não sabemos, mas ela estava sofrendo”, desabafou o rapaz.

