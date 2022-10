Dentista viraliza com histórias de atendimento a crianças

Existem histórias que emocionam rapidamente: é o caso dos vídeos compartilhados pelo odontopediatra Paulo Bonavides, que atende crianças em seu consultório. Seus casos estão viralizando nas redes sociais e encantando internautas - especialmente dos pacientes com deficiência.

Neles, os pequenos se divertem com o dentista, que além de tratar muito bem seus pacientes, ainda conversa com eles e instiga a imaginação.

“Minha preocupação é que elas não tenham esse trauma do dentista que muitos adultos da minha idade possuem. Quanto menos eu mostrar aqueles instrumentos feios que ninguém merece, como agulha, injeção, alicate e motor, melhor. O lúdico deve permanecer sempre em primeiro lugar”, disse Paulo, em entrevista ao portal UOL.

Ele contou que sua inspiração veio dos Doutores da Alegria e que sempre teve vocação para atender crianças. Desde a formatura, Paulo diz nunca ter atendido um adulto.

Na primeira vez em que atendeu um paciente com deficiência, ele teve a ideia de começar a se fantasiar. Era um garoto com TEA (transtorno do espectro autista) que não permitia que ninguém o tocasse. Ele teve a ideia de dizer que era um palhaço disfarçado.

“Foi muito legal, mas, depois, refletindo, concluí que seria difícil aplicar a técnica quando o procedimento fosse mais complexo e como ficaria a biossegurança”, detalhou.

Desde então, seus atendimentos foram se tornando cada vez mais famosos e passaram a viralizar na internet, seja com crianças comuns ou com deficiência.

Veja alguns vídeos do dentista:

