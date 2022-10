Cabra é ‘contratada’ para comer grama nas imediações do Aeroporto do Galeão, no RJ

Cabra Estrela é a mais nova 'funcionária' do Aeroporto Galeão, no RJ (Divulgação/RIOgaleão)

O Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, ganhou um reforço “animal” no seu quadro de funcionários. Trata-se de uma cabra que foi “contratada” para comer grama nas imediações do terminal. O objetivo é que a atuação de Estrela, como ela é chamada, reduza a necessidade do uso de máquinas para controlar o crescimento do mato e, assim, também diminua o risco de acidentes com aeronaves.

De acordo com a RIOgaleão, a administradora do aeroporto, além de Estrela, outros cinco animais já integram a equipe de fauna do terminal. São dois gaviões, dois falcões e um cachorro.

Todos eles atuam com a supervisão de humanos, afastando aves e outros animais que tentam se aproximar e que podem gerar riscos nas operações de pouso e decolagem. Antes de entrarem na pista, eles aguardam por uma autorização, assim como qualquer outro funcionário.

A administradora ressaltou que os animais atuam a partir de uma operação feita pela empresa Radar, que conta com biólogos e veterinários para garantir a segurança e bem-estar dos animais. Além disso, o trabalho é monitorado pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea).

Os trabalhos com animais começaram no aeroporto em 2015 e, segundo a RIOgaleão, o número de incidentes envolvendo pássaros teve uma queda de 46% até os dias atuais.

Cão porteiro

Um cachorro é o mais novo “contratado” de um condomínio no Peru. E mais que isso: a seriedade com que exerce a função de porteiro tem chamado atenção nas redes sociais.

Um vídeo postado no Tik Tok viralizou. Nele, o cachorro branco aparece sentado em uma cadeira. Na frente dele, há uma mesa. Atrás, é possível ver sua casinha.

O vídeo conta com mais de 1,7 mil comentários. “Pelo menos ele está acordado”, “O cachorrinho: hoje o trabalho está muito tranquilo”, “Trabalha melhor do que outros porteiros” e “O cão: faltam 20 minutos para que faltem sete horas para terminar o turno” são algumas das menções divertidas deixadas na página.

