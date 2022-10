VÍDEO: Idosa exibe rosto ‘novo’ após passar por procedimento estético e viraliza na web; veja

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra o resultado de um procedimento estético feito em uma clínica em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Conhecido como “peeling de fenol profundo”, o tratamento fez uma idosa praticamente “trocar de rosto” e chamou a atenção dos internautas. As imagens mostram como o rosto dela ficou durante o tratamento e depois o resultado (veja abaixo).

Um vídeo postado pela clínica no Tik Tok somou mais de 2 milhões de visualizações e mais de 3 mil comentários. Em outro, foi resumida a evolução da paciente durante o período de 21 dias.

Inicialmente a mulher aparece com o rosto machucado, com uma casca grossa, já depois de ter passado pelo peeling. Aos poucos, a situação vai mudando, até que ela aparece já com o rosto completamente cicatrizado e sem rugas.

Alguns internautas ficaram chocados com o resultado. “Esse procedimento é muito invasivo, mas não dá pra negar que ficou realmente muito bom”, escreveu uma seguidora. “Medo, mas resultado ficou top inacreditável”, destacou outra.

“A pessoa ansiosa não faz isso. Na primeira semana eu já ia estar em prantos pq não estava vendo resultado”, ressaltou mais uma. “Incrível. Mas jamais teria coragem”, disse outra.

Riscos

Apesar de ter viralizado agora, o procedimento não é tão novo no mercado de beleza. No entanto, o dermatologista Abdo Salomão Jr, da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), alertou em entrevista ao jornal “O Globo” que ele é agressivo e que só deve ser feito por profissionais especializados e em hospitais.

O profissional destacou que o tratamento consiste em uma queimadura programada, em que se remove toda a epiderme e uma parte da derme.

“Os resultados são brilhantes, mas é um procedimento que está em desuso. Ele é muito sofrido, há riscos altos para cicatrizes e manchas, a pessoas permanece de dois a três meses com o rosto vermelho, um mês sem sair de casa e uma semana sem nem abrir os olhos. Então, a despeito dos resultados, praticamente não se faz mais, e a procura é muito baixa”, explica o especialista.

O dermatologista alertou, ainda, que o procedimento deve ser feito preferencialmente durante o inverno, pois com o frio, há menos chances de dilatação dos vasos. Isso deixará o rosto menos inchado durante a recuperação e diminui os riscos de queimaduras e manchas por causa da radiação solar.

