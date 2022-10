Mulher vai visitar esposo na prisão, mas tem entrada impedida após surpresa: ele estava com outra

O que era para ser mais uma visita de uma mulher ao seu companheiro em uma prisão da Argentina, terminou em um verdadeiro quebra-pau quando ela chegou ao local e teve sua entrada negada por um peculiar motivo: seu esposo estava em uma visita íntima com outra pessoa.

Segundo descreve o portal Publimetro Chile, a situação saiu do controle uma vez que a esposa resolveu aguardar a saída da mulher do centro de detenção e além de discussão verbal, o caso terminou em um ataque físico.

“Você veio se oferecer para um marido alheio”, diz a mulher traída.

Durante a briga, a mulher segue dizendo: “Olha, eu não me importo com nada, mas vai se meter com marido de outras”. Como resposta e tentando se defender, a jovem que era agredida responde: “Não coloque a mão em mim, porque eu te quebro toda, me ouviu? Tenho três filhos!”.

Por sua vez, como destacou o portal chileno, pessoas que estavam no local finalmente conseguiram separar a briga e a mulher agredida conseguiu deixar o local, mas não sem antes ter seu celular roubado, equipamento em que a esposa do detento confirmou que eles já tinham um caso há um certo tempo.

Atenção! Devido ao nível de violência das imagens, optamos por não as reproduzir em nosso portal.

