Mulher decide não pagar a conta de noivo no hospital após se sentir usada

Uma mulher de 26 anos desabafou nesta quarta-feira (26) sobre um conflito entre ela e o noivo, de 28. Juntos há três anos, ela relatou que as finanças de ambos são divididas por igual, pois recebem a mesma remuneração em seus respectivos trabalhos.

“Ele não paga quando comemos fora, não paga por nenhum conserto em nosso apartamento alugado e não ajuda com móveis e outras coisas”, desabafou ela no Reddit, por meio do usuário u/throwaway5767411.

“Tentei conversar sobre como sempre devo pagar a conta de quase tudo. A desculpa dele é que está economizando para um novo apartamento (fazia isso há 2 anos). Mas ele ainda tem metade de seu salário que usa em si mesmo e compra objetos e coisas de jogos”, continuou.

Segundo a mulher, o marido sempre diz que o dinheiro é dele quando ela toca no assunto sobre seus gastos. Além disso, seu marido diz que também está economizando para o apartamento dos dois.

Conflito e interesses na relação

De acordo com o relato, recentemente o homem pediu a mulher que ela o levasse ao hospital para tratar do tornozelo. Embora estivesse com dor há semanas, resolveu verificar há alguns dias.

“Eu o levei até lá porque estava com dor, mas fiquei surpresa quando me disse para pagar a conta”, contou.

Ao questionar o noivo sobre o porquê de ele não pagar, o homem mais uma vez tocou no assunto de estar economizando para o apartamento. De acordo com a mulher, ela tinha o dinheiro. Contudo, resolveu não pagar após ser ameaçada de seu noivo não colocar seu nome no registro do novo imóvel, caso não o ajudasse.

“Disse a ele para pagar por si mesmo e parar de usar meu dinheiro com a desculpa do apartamento, então eu saí”, escreveu.

A mulher conta que seu noivo quitou a dívida do hospital e ficou furioso, pois para ele sua noiva o “decepcionou em um momento de luta”.

“Disse a ele que sentia que usava o apartamento como forma de gastar meu dinheiro. Ele falou que eu não tinha empatia ou senso de responsabilidade para apoiá-lo e ajudá-lo, quando estaria me fazendo um grande favor e me comprando uma porcaria inteira de um apartamento”, desabafou.

Ao finalizar o relato, a autora revelou ter se sentido culpada pelo rumo da conversa, pois agora seu parceiro a está evitando.

