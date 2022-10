Misterioso vírus transforma pombos em zumbis com pescoços retorcidos

Moradores da pacata ilha britânica de Jersey estão assustados com um novo vírus que está dizimando os pombos do local, segundo noticiou o Mirror.

Tal qual zumbis, os animais apresentam uma série de sintomas neurológicos, ficam com o pescoço retorcido e as asas trêmulas, não conseguem mais voar e andam em círculos como zumbis

Muitos animais da região tiveram que ser sacrificados e teme-se que a doença se propague entre outros pássaros na Grã-Bretanha.

A doença foi classificada como paramixovírus de pombos, também conhecida como doença de New Castle e até agora não há notícias de que afete seriamente os seres humanos, causando somente conjuntivite.

“A doença é extremamente infecciosa e se espalha através de fezes e outras secreções”, explicou um porta-voz da sociedade protetora de animais de Jersey

“O vírus pode sobreviver por mais tempo nos meses mais úmidos e frios, o que significa que grupos de casos são mais comuns nesta época do ano”, disse.

Pombo infectado com o vírus na ilha de Jersey (Reprodução)

A doença não tem tratamento e os animais contaminados morrem em poucos dias, segundo relatório dos veterinários, mas as aves que resistem mais tempo continuam a espalhar o vírus pelas colônias de pombos da região.

A transmissão do vírus de forma incontrolável na região pode estar ocorrendo porque a notificação desta doença só é obrigatória quando afeta animais de cativeiros. Os animais selvagens que forem encontrados contaminados não precisam ser notificados às autoridades.

Relatos de aves morrendo em outras partes do país também levantaram alerta do governo britânico. Gansos foram encontrados mortos em praias de todo país e colônias de pássaros mergulhadores foram dizimadas, no que supõe-se ser uma nova cepa de gripe aviária afetando os animais em todo o país.

