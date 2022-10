Mãe teria permitido que marido estuprasse sua filha de 12 anos e história ganha mais revelações

A polícia de Porto Alegre do Norte, município localizado no estado do Mato Grosso, deteve recentemente uma mulher de 54 anos. Ela, que é mãe de uma menina de 12, é acusada de permitir que o companheiro violentasse sexualmente a própria filha.

Segundo detalha o portal RDNews, a prisão da mulher ocorreu após denúncia feita pelo Conselho Tutelar da cidade, em que se ressalta que a menina contou para uma testemunha, cuja identidade não foi revelada, que era estuprada desde os 11 anos de idade.

Sobre o boletim de ocorrência registrado, descreve-se que a mãe além de saber dos abusos, orientava a filha a não comentar com ninguém. Em uma das situações, a progenitora teria mandado a adolescente ficar quieta quando ía comentar com um familiar sobre os ataques sofridos.

Além da mulher saber dos abusos, segundo informações, ela teria chegado a agredir a filha e a chamado de “mentirosa” em uma das ocasiões.

A prisão da mãe da adolescente

Detida na noite do último domingo (23), circulando por uma rua próxima da residência em que morava, a mulher foi encaminhada para a delegacia, local em que se descobriu que outra de suas filhas também foi vítima de estupro de um ex-companheiro. Na época em que o fato ocorreu, ela retirou a denúncia, o que fez com que a filha fugisse da residência.

Por sua vez, embora a mãe da adolescente tenha sido detida, não há informações concretas até o momento sobre a prisão do sujeito acusado de protagonizar os crimes de violência sexual. A polícia destacou que a progenitora tem evidentes problemas de alcoolismo.

