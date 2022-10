Homem faz ‘descoberta aterrorizante’ ao limpar ouvido; e todos estão dizendo a mesma coisa

Um jovem, de 24 anos, revelou a descoberta nojenta que fez ao limpar a cera do ouvido recentemente.

Ellis Lloyd Jones comprou uma pequena câmera na internet para a limpeza da região, como detalhado pelo site The Sun.

Homem faz ‘descoberta aterrorizante’ ao limpar ouvido

Mas ele encontrou mais do que esperava - localizando um ‘objeto’redondo que estava escondido no fundo de seu canal auditivo.

“Eu encontrei algo que eu acho que não deveria estar no ouvido. Aqui está um aviso, você vai ver algo realmente nojento”.

Ellis conseguiu retirar o ‘invasor’ para descobrir que se tratava de um adesivo de uma maçã - e diz que não comia desde criança.

Jones compartilhou o vídeo no TikTok e acabou viralizando rapidamente nas redes sociais.

Ellis, que tem mais de 200 mil seguidores, disse: “Eu tinha feito isso apenas para ver o que está dentro dos meus ouvidos e o que poderia tirar”.

O registro já foi compartilhado mais de quatro milhões de vezes - e os espectadores ficaram perplexos como ele ficou escondido por tanto tempo.

Ainda de acordo com as informações, um seguidor perguntou: “Como isso foi parar aí?” - e Ellis respondeu: “Só posso supor que o coloquei quando era criança.” Confira:

Crédito (Reprodução Redes Sociais)

Texto com informações do site The Sun