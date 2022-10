“Gorila mais triste do mundo” vive em cativeiro há 30 anos

Há mais de 30 anos, a gorila Bua Noi é mantida em um cercado em um pequeno zoológico de uma loja de departamentos de um shopping center em Bangcoc, na Tailândia.

Ela foi comprada antes do país publicar uma lei contra o comércio de animais ameaçados de extinção e nunca conviveu com outros gorilas ou em outro lugar que não fosse a sala de 10 metros por 20 metros onde vive. Por isso, ela a conhecida como “a gorila mais triste do mundo”.

Sua história ganhou as manchetes dos principais jornais do mundo e em 2015 vários grupos que defendem os direitos dos animais pediram sua libertação e o fechamento do zoológico do shopping, mas até agora todas as tentativas fracassaram.

O próprio governo da Tailândia, através do o Ministério de Recursos Naturais e Meio Ambiente, se ofereceu para comprar o animal por cerca de R$ 4,2 milhões, dinheiro que viria de uma arrecadação de fundos junto à sociedade, mas a administração do shopping disse que a gorila não estava à venda. Eles alegaram que Bua Noi é muito velha para se adaptar a um novo habitat, já que a vida toda viveu ali, e que o shopping não iria se separar de seu ‘animal querido.’

Os planos do governo era transferir Bua Noi para um santuário de gorilas na Alemanha, local onde ela nasceu, mas a negativa dos proprietários jogou um balde de água fria no projeto. “Ela não é uma prisioneira”, disseram os administradores do shopping tailandês.

Os defensores dos direitos dos animais temem que não haja muito tempo sobrando para libertar a gorila. Esse tipo de animal vive cerca de 40 anos, e Bua Noi já passou 30 deles no zoológico da Tailândia e já está entrando na fase final de sua vida.