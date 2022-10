A verdade sobre o vídeo que mostra mãe de família de sucuris

Mais um vídeo que mostra sucuris, também conhecida como anacondas, na natureza deu o que falar na Internet. Dessa vez, uma cobra grande foi filmada ao redor de muitas outras menores.

De acordo com o O Bem Dito, moradores da região de Altônia, no Paraná fizeram o registro durante um passeio de barco pelo rio Piquiri.

“Amor, parece que ela criou, olha quantos pequeninhos”, diz uma mulher se referindo a que a cobra teve filhotes. No entanto, é provável que a situação seja bem diferente dessa.

Veja nas imagens a seguir:

A verdade sobre o vídeo que mostra “família” de sucuris

As sucuris geram de 20 a 40 filhotes por gestação, esta pode durar até seis meses. Os filhotes, que nascem na água, são “abandonados”, ou seja, não existe cuidado parental.

Nas imagens que vimos anteriormente, a sucuri aparece na verdade rodeada de machos que tentam acasalar.

A sucuri-verde é a maior cobra do Brasil e está as maiores cobras do mundo em circunferência. As “gigantes” sempre são fêmeas, que podem chegar aos 6 metros de comprimento, enquanto os machos atingem 3 metros.

Na época de reprodução, os machos são atraídos pelas fêmeas por um feromônio e a perseguem em busca de uma oportunidade para acasalar com ela. Por isso, é comum ver grupos de 2 a 12 machos enrolados em uma única fêmea.

A partir do minuto 1:15 é possível os movimentos feitos na tentativa de consumar o ato:

Em 2020, um flagra mostrou como os machos persistentes seguem a fêmea. As imagens foram feitas em Ituverava (SP) e logo se tornaram virais nas redes.

Relembre o caso:

