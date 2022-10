Vídeo: noivo é morto na porta da igreja na saída de seu casamento

Noivo é baleado na saída do casamento (Reprodução/ Twitter)

O engenheiro Marco Antonio Rosales Contreras, de 32 anos, recebeu quatro tiros nas porta da igreja, quando saía de seu casamento, na cidade de Caborca, estado de Sonora, no norte do México.

O atentando ocorreu no último domingo e o assassino fugiu logo após os disparos. Um vídeo foi gravado no local momentos após o crime e mostra os convidados e a noiva aos gritos, com o vestido ainda sujo de sangue.

Os paramédicos foram acionados e chegaram ao local 20 minutos depois e ainda tentaram reanimar o noivo, mas ele morreu antes de chegar ao hospital.

A irmã do noivo, Michelle Adriana Rosales Contreras, de 23 anos, também foi baleada. Ela foi ferida nas costas, mas não corre risco de morte.

O governador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, disse que o matador fez um ataque direto, ou seja, caminhou direto em direção ao noivo e atirou várias vezes sem titubear para eliminar o engenheiro.

#CABORCA| #URGENTE| Identifican al hombre ejecutado al salir de su boda en las puertas del templo de La Candelaria.



Se trata de Marco Antonio de 32 años originario de Durango pero con residencia en #Guadalajara, el cuál recibió cuatro impactos de Bala. pic.twitter.com/QBR7hH7P2f — RAMIRO ESCOTO DIGITAL (RED) (@Ramiro_Escoto) October 23, 2022

A autoria e o motivo do crime ainda são desconhecidos, mas a polícia suspeita que o criminoso tenha se enganado com o alvo e que o ataque seria direcionado a outra pessoa que se casou naquele mesmo dia, mas em outra cidade da região, e não a Marco Antonio, que não possuía inimigos ou ligações com criminosos.

Apesar da hipótese inicial, a Procuradoria do Estado de Sonora disse que nenhuma linha de investigação está descartada pela polícia e solicitou que todos os cidadãos colaborem com a investigação para chegar ao criminoso com mais rapidez.

Marco Antonio trabalhava como engenheiro em Jalisco e tinha chegado a Caborca, cidade onde mora sua noiva, naquela manhã com os pais e a irmã para celebrar o casamento.