Vídeo flagra sucuri gigantesca toda “esparramada” na margem do rio

Vilmar Teixeira, do canal Terra da Sucuri no YouTube, fez mais um flagra impressionante da maior cobra do Brasil.

Dessa vez, a sucuri estava descansando na vegetação, próxima a margem de um rio de Bonito, no Mato Grosso do Sul.

“Olha a gigantesca anaconda. Olha só o tamanho do bicho! (...) Quantos metros deve ter aí pessoal?”, comentou.

Alguns usuários responderam que acreditam que o animal tenha no ao redor de 5 metros. A cobra era a “Vovozona”, uma anaconda que é monitorada e leva esse nome por ser a maior e mais velha do local.

Teixeira contou que para fazer fazer esses registros é preciso ter muito amor pelos animais, dedicação e persistência.

Veja a seguir as imagens da anaconda de perto:

Além dessa sucuri, outro vídeo que mostra uma dessas cobras se tornou viral essa semana. Ela também foi encontrada no Mato Grosso do Sul por pescadores que desciam um rio em barco.

Infelizmente, esta sucuri estava sem vida, segundo o Diário da Amazônia. Confira o encontro:

Sucuri gigante é encontrada sem vida; veja o vídeo⬇️ pic.twitter.com/rotMcNNjHw — Diário da Amazônia (@DiarioAmazonia) October 24, 2022

