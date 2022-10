“Tem mulher saindo com homem casado”, diz faixa misteriosa que surgiu em BH

Esta é a típica situação em que uma pessoa pode usar o meme: fofoca contada pela metade quase mata fofoqueira. E, para quem está curioso, trata-se da aparição misteriosa de uma faixa na região de Barreiro, em Belo Horizonte, Minas Gerais, com o relato de um suposto caso de infidelidade.

Com mais de 5 mil curtidas em menos de um dia de compartilhada, a publicação do Instagram mostra a imagem com a mensagem que diz: “Atenção! Aqui no bairro tem mulher saindo com homem casado! Logo todos saberão”.

Até o momento, ao que tudo indica, não há um autor suspeito de deixar a faixa com o aviso, mas a mensagem por si só repercutiu entre os internautas.

Internautas compartilharam suas opiniões sobre faixa

Além das milhares de curtidas, a publicação do Instagram dividiu posicionamentos, com muitos criticando sobre o porquê a suposta mulher está sendo criticada e não o esposo infiel. Veja abaixo alguns dos comentários deixados:

“Não entendi o foco na mulher. Se o homem é casado, ele que deve se explicar com a esposa”;

“Comentando pra saber o desfecho”;

“Tem homem casado saindo com mulher solteira. O Alecrim dourado virou santo, né?”;

“Não é qualquer um que consegue morar no Barreiro”;

“Barreiro não é pra amadores, nem amantes”.

E você, o que achou da mensagem deixada?

