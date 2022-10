Menino carrega irmã até altar em casamento e viraliza

Casamentos costumam reunir ocasiões muito emocionantes, mas um momento muito fofo está viralizando nas redes sociais: quando duas crianças roubam a cena no casamento de Nathália Araújo Meira.

A noiva é tia de Otávio, de 5 anos, e Maria Clara, de 1 ano de idade. A família é de Bocaiúva, cidade do interior de Minas Gerais.

Os irmãos eram os noivinhos do casamento e estavam encarregados de distribuir as flores até o altar. Contudo, em um determinado momento, o menino percebe que a irmã está com um pouco de dificuldade para ficar em pé, caindo duas vezes no tapete vermelho da igreja.

Para solucionar o problema, Otávio então resolve pegar Maria Clara no colo e levá-la até o altar. O vídeo está viralizando nas redes sociais.

Veja:

Menino carrega irmã até o altar em cerimônia de casamento (Foto: Reprodução/Instagram)

“Fizemos questão de colocar apenas nossos filhos para entrar na igreja. Mesmo a Maria, minha bebê, tendo começado andar há pouco tempo, ela estava firme, andando para todo lado. Então, colocamos o Otávio e a Maria como noivinhos, e eu entrei com as alianças e com meu sobrinho Arthur, de 2 meses, no colo”, contou a mãe dos pequenos, a publicitária Jéssica de Araújo Meira Pinho, em entrevista à revista Crescer.

“Faz questão de falar dela para os amigos, abraça muito, carrega no colo como um amigo protetor. Fomos trabalhando muito isso desde que ela nasceu: que ela é o amigo protetor dela”, completou a mãe, orgulhosa da parceria entre os irmãos.

