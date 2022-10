Internauta se recusa a dividir comida com namorada: ‘Foi bonitinho no começo, mas agora estou incomodado’ (Reprodução/Pixabay - Silviu)

Um internauta sem gênero e idade especificados usou o Reddit nesta terça-feira (25) para desabafar sobre ocorrido com namorada. O clima entre ele e a parceira ficou tenso depois de, segundo seu relato, ter se negado a dividir comida com a parceira.

“Minha namorada é uma daquelas pessoas que, quando você pergunta, diz que não quer nada, mas literalmente segundos depois pede sua comida para dividir”, iniciou ele por meio do usuário u/SaltInfested.

“Foi bonitinho no começo, mas agora estou meio incomodado com isso porque às vezes só quero comer a comida que comprei para mim”, continuou.

Segundo o usuário da rede, a namorada já foi orientada a parar de fazer isso outras vezes, sendo melhor realizar o pedido junto com o parceiro para ambos comerem suas porções individuais.

“Ela pede desculpas, não faz isso por uns dois dias, mas depois faz de novo. E o ciclo se repete”, disse o internauta.

Recusa do alimento compartilhado

Recentemente, o usuário do fórum pediu comida para viagem e questionou sua namorada sobre ela querer alguma coisa. Após a resposta negativa, seguiu em frente e pediu apenas para si.

“Peguei a comida, cheguei em casa e comecei a consumir. Ela me perguntou se podia comer. Eu estava com fome e não queria compartilhar neste momento, então recusei e disse que ela deveria fazer algum preparo ou comer outra coisa”, escreveu.

De acordo com o relato, a namorada acusou seu parceiro de ser um idiota, “pois uma mordida ou duas não faria mal”. Contudo, ele ainda se recusou a compartilhar.

“Literalmente perguntei se ela queria alguma coisa e ela disse que não. As coisas estão um pouco tensas agora, e ela está me dando o tratamento do silêncio e se recusando a falar comigo”, desabafou.

“Estou me perguntando se eu deveria ter deixado passar, já que é apenas comida, mas eu não sei”, finalizou.

