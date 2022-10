Um influencer do TikTok contou que se recusa a falar com sua própria família - porque eles não são famosos.

Larz, de 23 anos, cortou todos os laços com seus entes queridos depois de acumular mais de 400 mil seguidores e conviver com celebridades, como detalhado pelo site The Sun.

Influencer do TikTok revela que cortou relação com a própria família e motivo gera polêmica: ‘não são famosos’

Ele bloqueou seus nove irmãos nas redes sociais e se recusa a se comunicar com eles – a menos que aumentem drasticamente seus seguidores.

O influenciador ganhou repercussão pela primeira vez em 2020, quando compartilhou um vídeo de si mesmo lambendo um vaso sanitário como parte de um desafio.

O jovem de 23 anos também aderiu à bizarra tendência de lamber potes de sorvetes em supermercados - e devolvê-los ao freezer.

Dias depois, Larz foi internado no hospital depois de contrair Covid enquanto tentava ganhar alguma influência online com seu comportamento maluco.

Mas ele se consola conversando com seus amigos da ‘lista A’ - alegando conversar regularmente com a rapper Cardi B.

Larz disse que seus pais estavam muito ocupados “se divorciando, brigando e sendo irrelevantes” para se importar com o fato de ele ter se afastado.

Ainda de acordo com as informações, ele comentou: “Eles são irrelevantes. Nenhum deles tem seguidores. Se eles tivessem seguidores ou ficassem ricos, eu provavelmente falaria com eles novamente”. Confira: