Homem mais sujo do mundo ficou 60 anos sem tomar banho

Morreu nesta terça-feira no vilarejo de Deigah, no sul do Irã, o homem que ganhou o título de ‘mais sujo do mundo’. Amou Haji tinha 94 anos e fazia pelo menos 6 décadas que ele não tomava banho.

Segundo a agência oficial iraniana Irna, que confirmou a morte, Haji fugia do banho porque tinha medo de ficar doente e provavelmente esse também tenha sido o motivo dele nunca ter se casado. Moradores da aldeia afirmaram que a simples menção da palavra banho o deixava bastante irritado.

O sujinho iraniano morava em uma cabana em Dezgah construída pelos moradores locais e andava pelo vilarejo com a pele coberta de uma grossa crosta de sujeira e a barba sempre longa e emaranhada. Algumas vezes, dormia em uma cova diretamente na terra e de tão sujo que estava praticamente se confundia com o terreno.

Além de fugir do banho como o diabo foge da cruz, tinha outros hábitos estranhos, como o de fumar um cachimbo com ervas e esterco de animais que cresciam nos arredores de sua moradia. Nas épocas mais frias do ano, ele costumava acender vários cigarros ao mesmo tempo para se esquentar, sempre usando erva e esterco de animais.

Haji também tinha um jeito bastante peculiar de cortar o cabelo, usando apenas fogo para queimá-lo, ao invés de usar a tesoura e a navalha.

A causa de sua morte não foi informada, mas coincidência ou não, há poucos meses os moradores do vilarejo o convenceram a tomar seu primeiro banho em mais de 50 anos e chegou-se a levantar a suspeita de que ele tinha razão em ter medo de se lavar.

Sua história virou filme em 2013, em um curta-metragem que levou o nome de “A Estranha Vida de Amou Haji”, de acordo com a agência Irna.