Como homem que jogou gatinho de sexto andar de prédio saiu livre da prisão

Saborío, como foi identificado um homem de 34 anos, da Costa Rica, foi condenado a 2 anos de prisão, após jogar um gatinho do sexto andar de um prédio, causando imediatamente a morte do felino.

No entanto, embora tenha recebido a pena máxima para estes casos — assim como estipula o Código Penal de tal país — a forma como a Justiça determinou a condenação por violar a Lei de Bem-estar Animal permitiu que ele saísse livre de ser encaminhado para um centro de detenção.

Segundo detalha o portal Publimetro Chile, o juiz responsável pelo caso decidiu que a pena de 2 anos deveria ser cumprida em regime condicional, ou seja, em liberdade. Agora, ele permanecerá livre e só poderá ser preso caso cometa algum outro delito nos próximos 5 anos.

Lei de Bem-estar Animal da Costa Rica

“Artigo 279 ter.- Morte do animal. Quem, dolosamente, diretamente ou por interposta pessoa, causar a morte de animal doméstico ou domesticado é punido com pena de prisão de três meses a dois anos; a mesma pena será aplicada quando a morte deste for consequência da conduta descrita nos artigos 279 bis e 279 quinquies desta lei.”

Aproveite a oportunidade e leia estes conteúdos de nosso site:

Sobre o crime cometido pelo homem

Ocorrido em 2019, em San José, capital da Costa Rica, o sujeito foi flagrado em um vídeo que viralizou nas redes arremessando um felino do 6º andar de um prédio.

Logo após a repercussão do registro, a Agência de Investigação Judicial (OIJ) — sigla em espanhol — colheu depoimentos e finalmente conseguiu identificar a Saborío.

Sobre a morte do animal, como ninguém reivindicou a sua tutela, ele foi enterrado por moradores na região.

+ Confira também estas notícias: