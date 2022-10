Cirurgia labial dá errado e mulher acaba no hospital com ‘boca de Monstros S.A’

As cirurgias plásticas estão na moda e cada vez mais mulheres procuram as clínica especializadas em busca do que acreditam ser o corpo perfeito, mas nem sempre as coisas andam muito bem.

Para a americana Basia Query, por exemplo, uma simples cirurgia de preenchimento labial acabou em internação hospitalar com a boca completamente deformada.

Basia compartilhou no TikTok a forte reação alérgica que teve após o procedimento estético. Sua boca chegou a ser comparada pelos seguidores a um personagem de desenho animado, tamanha era a deformação.

LEIA TAMBÉM: Arco-íris após tempestade: Cachorro pula nos braços da dona depois de 5 anos perdido

No vídeo, ela mostra como estava sua boca antes do procedimento e depois, já na emergência do hospital. As imagens foram vistas 17 milhões de vezes desde sábado, quando foram publicadas.

Nesta segunda-feira, a norte-americana voltou às redes sociais para contar que os médicos descobriram o que aconteceu. Ela é alérgica a lidocaína, um anestésico local usado para pequenas cirurgias, e não sabia. Basia jpa havia feito outros procedimentos, inclusive de preenchimento labial, mas na época os médicos usaram outro tipo de anestésico e não houve qualquer reação à substância.

LEIA TAMBÉM: [VÍDEO] Cachorro “invade” carro e acaba sendo adotado

Em sua última postagem, ela mostrou que seus lábios já desincharam bastante, mas continuam machucados “por todo o lado”, como disse no vídeo.

@basiaquery Replying to @alyssaschall UPDATE!!! It hasnt even been 2 days yet 🤓 ♬ original sound - Basia Query

PIADAS NA REDE

Enquanto Basia enfrentava a rotina da emergência do hospital com a boca deformada e sentindo fortes dores, seus seguidores encheram a postagem de comentários, muitos deles maldosos.

“Imagine a enfermeira vendo isso e tentando não rir”, disse um dos seguidores. “Me desculpe, mas minha cabeça foi direto para aquela cena do Monstros S.A. Espero que você esteja melhor!”, afirmou outro seguidor.

No total, o vídeo postado no TikTok teve mais de 23 mil comentários.