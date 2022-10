Cachorro da língua azul? Foi isto o que a dona viu quando voltou do mercado (Rhonda Meeks/Reprodução/Extraído do The Dodo)

Imagine o susto que a dona de um cãozinho levou ao perceber algo diferente no animal... O portal The Dodo compartilhou a história na plataforma. Certo dia, em uma breve parada no supermercado, Rhonda Meeks correu para pegar uma garrafa de água. Afinal, havia deixado seu cachorro sozinho no carro no assento da frente, embora o ar condicionado estivesse ativado.

Foi questão de minutos para a mulher realizar sua compra e voltar para o veículo, esperando ver as coisas assim como quando foram deixadas antes de entrar no estabelecimento. Contudo, percebeu algo diferente em Lily, seu cãozinho. A língua dela estava completamente azul.

Imediatamente, Meeks começou a rir da situação enquanto a cachorrinha esboçava uma expressão de que aprontou alguma coisa.

“Quando entrei no carro, ela não olhou para mim a princípio”, disse Meeks ao The Dodo. “Ela apenas olhou pela janela.”

Não foi tão complicado entender o que havia acontecido com a língua de Lily. Meeks havia deixado uma bebida congelada azul no porta-copos, brecha a qual o cãozinho aproveitou para se refrescar enquanto a mamãe estava no mercado.

Meeks havia deixado a bebida no local porque não imaginava ser um atrativo ao seu animalzinho, mesmo conhecendo sua paixão.

“Ela absolutamente ama, ama, ama gelo”, disse Meeks. “Toda vez que qualquer um de nós vai até a geladeira, ela pula e corre até lá.”

Com o objeto perto o suficiente de Lily, claramente o animal se aproveitou da situação e mergulhou direto no porta-copos. Meeks achou a história engraçada, arrancando boas risadas suas. Depois preparou um lanchinho ao seu cão e todos saíram felizes da situação.

Agora Meeks já entendeu sobre não deixar mais esses tipos de bebidas próximo à Lily. Esperta que só, a capacidade da cachorrinha em alcançar seu gelinho jamais deve ser subestimada.