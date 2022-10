Vídeo mostra captura de cobra jararaca esperando “jararaquinhas”

Sérgio Rangel, que ficou conhecido por sua participação em programas da televisão brasileira, continua mostrando como é sua vida de biólogo e contato com os mais diversos animais.

Dessa vez, ele mostrou o resgate de uma jararaca, uma das serpentes mais comuns do sudeste do Brasil e que corresponde a 69,3% dos acidentes registrados com cobras no Brasil.

O animal foi retirado em segurança de uma árvore próxima a uma casa na Serra da Cantareira. Tudo indica que a cobra está prenha devido ao tamanho.

Veja nas imagens a seguir a captura da jararaca:

Ontem foi dia de mais um resgate de jararaca. Pelo tamanho e por estarmos na época de reprodução, é quase certeza que essa senhora esteja esperando jararaquinhas. pic.twitter.com/OegpBh50J9 — Biólogo Sérgio Rangel (@BiologoRangel) October 24, 2022

De acordo com o Instituto Butantan, as fêmeas da espécie são maiores que os machos: elas alcançam cerca de 1,5 metro de comprimento.

Veja também: Vídeo mostra surpresa de pescador ao dar de cara com sucuri ao seu lado

A diferença acontece porque as mamães precisam de mais espaço em seu corpo para abrigar os embriões, pois sua reprodução é vivípara, ou seja, ela abriga os ovos no seu interior.

Quando se trata de veneno, ele se fixa nas proximidades dos vasos, comprometendo a integridade e induzindo o sangramento local, que se constitui em um dos principais sintomas do envenenamento.

Além de hemorragia, o veneno da jararaca também induz alterações sistêmicas como coagulação sanguínea, alterações cardiovasculares e renais.

Veja todos os vídeos e textos sobre sucuris, caninanas ou outras cobras impressionantes!