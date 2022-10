[VÍDEO] Cachorro “invade” carro e acaba sendo adotado

Quem tem coração mole, sabe como é: ver um cachorro ou um gato abandonado é imperdoável. Um homem morador de Sorocaba, cidade do interior de São Paulo, é desse time e está viralizando pela forma como um cãozinho apareceu para ele.

Tudo começou quando Douglas Oliveira estava deixando o trabalho (uma cafeteria que fica na cidade vizinha de Votorantim) e decidindo o que faria em seguida. Inesperadamente, acabou sendo surpreendido por um amigo de quatro patas.

“Eu saí e ele estava na portaria da empresa. Fiz carinho nele, ele grudou na minha perna e ficou encostado, sem querer sair. Uma menina até brincou e falou que o cachorro estava ali fazia um tempo. Ele foi andando atrás de mim e me acompanhou até o carro. Aí, ele pegou e saiu, como se ele fosse um pouquinho pra frente de mim. Quando eu abri a porta do carro, ele saiu correndo e entrou”, contou Douglas, em entrevista ao portal G1.

Ele, que é gerente da cafeteria, ficou indeciso sobre qual atitude tomar. Antes do cachorro aparecer, a ideia era ir até o mercado - mas agora precisaria repensar qual seria a prioridade.

“Eu só não queria ir com ele no mercado porque tinha dado uma confusão umas semanas antes por terem deixado um animal no carro. Então, pensei em deixá-lo na frente da empresa e pegá-lo quando eu voltasse. Abri a porta e tirei ele do carro. Só que na hora que eu virei e fiz o retorno com o carro, eu olhei no meu retrovisor e o Banjo estava correndo atrás do carro”, relatou.

O pet recebeu o nome de Banjo e, apesar das preocupações de seus tutores, logo se adaptou à casa e a outra cachorra que eles já tinham, a Flor.

Desde que ele resolveu contar a história de Banjo em seus perfis nas redes sociais, os vídeos tem recebido centenas de visualizações e comentários.

Assista:

