Trabalhadora revela as coisas mais aleatórias que encontrou no final da noite; algumas são seriamente bizarras

Uma funcionária do McDonald’s foi ao TikTok para revelar as coisas mais aleatórias que encontra no final de um dia de trabalho para a rede.

Madi Leia compartilhou as coisas estranhas, aleatórias e um tanto hilárias que ela encontrou, deixando os usuários da rede histéricos, como detalhado pelo site The Sun.

A funcionária revelou que trabalha no McDonald’s em Manchester, no Reino Unido, e quando nos turnos da madrugada e tarde, encontra itens aleatórios das noites de bebedeira das pessoas.

Em um vídeo que rapidamente acumulou 1,3 milhão de visualizações, Madi compartilhou as “coisas que eu tive que limpar no meu McDonald’s depois que as pessoas saíram à noite”.

Trabalhadora revela as coisas mais aleatórias que encontrou no final da noite

Uma vez, encontrou ketchup espalhado por toda a janela, o que deixou aborrecida.

Não só isso, mas Madi também viu uma bola perfurante, unha postiça e outras coisas no local.

Em outro vídeo, Madi revelou as “coisas que encontrei ao começar às 7h”.

Havia uma garrafa de vinho no banheiro e o mais aleatório de tudo: Madi ficou chocada ao ver um enorme galho de árvore debaixo da mesa.

Madi explicou: “Eu odeio os banheiros masculinos”, e mostrou um monte de papel jogado.

O vídeo original de Madi claramente impressionou, pois tem 169,5 mil curtidas, 286 comentários e 85 compartilhamentos.

As reações dos usuários do TikTok foram muito variadas - enquanto alguns ficaram chocados com a bagunça que as pessoas deixaram.

Uma pessoa disse: “Como as pessoas simplesmente deixam coisas em todos os lugares? Mesmo quando estou bêbado eu ainda limpo depois de mim mesmo”.

Outro acrescentou: “Meu Deus, não sinto falta de trabalhar no atendimento ao público”. Confira:

'I work at Mcdonald's - the seriously bizarre things I find at the end of the night' https://t.co/VKEDHtX4nr — The Sun (@TheSun) October 22, 2022

Texto com informações do site The Sun