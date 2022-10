Mulher denuncia professor substituto após desmaio de filha em sala de aula

Uma mulher de 35 anos desabafou no Reddit nesta segunda-feira (24) após um episódio com sua filha na escola. De acordo com ela, a jovem de 15 anos desmaiou em aula após professor negar pedido de ir ao banheiro.

“Tenho uma filha, Sienna. A tive muito jovem e temos um relacionamento muito bom e próximo. Ela me conta muitas coisas que acontecem na escola, mas uma coisa em particular me chamou a atenção”, iniciou o relato através do usuário u/Boponthehead.

“A Sienna tem um plano de comportamento 504 (para alunos com necessidades diferentes) para poder usar o banheiro sem passe, ir à enfermaria quando precisa, pegar água e comida quando necessita porque tem anemia crônica e às vezes desmaia”, continuou.

Professor substituto é reportada

De acordo com a mulher, houve um dia em que Sienna acordou tarde e pulou o café da manhã para dar tempo de pegar o ônibus. Enquanto estava no trabalho, a mãe recebeu uma mensagem da filha apontando possível desmaio, pois não comeu nada pela manhã.

“Eu a instruí a pedir para ir à enfermaria. Ela me mandou uma mensagem um momento depois dizendo que o professor falou sobre ter de esperar até que duas outras crianças voltassem do banheiro”, escreveu ela.

“Para encurtar a história, as crianças ficaram no banheiro por um bom tempo, mais de 10 minutos, de acordo com Sienna”, disse.

Segundo o relato, Sienna acabou desmaiando por alguns segundos. Ao ficar ciente do ocorrido, a mãe contatou a escola e decidiu tomar providências.

“Eu a peguei, liguei para a escola e denunciei o substituto por negligência. Eu disse a minha irmã gêmea e minha mãe sobre isso, ambas disseram que o cara estava apenas fazendo seu trabalho e eu não deveria ter ligado e feito um grande estardalhaço sobre isso”, finalizou.

