‘Especial Jeffrey Dahmer?’: Marketing de pizzaria para o Halloween revolta clientes

Monster: The Jeffrey Dahmer Story. (Netflix)

A estreia da série que conta a vida do serial killer canibal Jeffrey Dahmer estourou na Netflix, tornando-se uma das mais assistidas na plataforma de streaming, e vem chamando a atenção dos internautas em todas as redes.

As histórias são de revirar o estômago, mas isso não impediu que uma pizzaria do Texas tentasse usar a fama para conseguir tirar vantagem com um marketing duvidoso.

A Capital Pizza, em Lubbock, Texas, criou uma torta macabra chamada “Jeffrey Dahmer Special”, cujo recheio são dedos humanos e globos oculares (falsos, é claro), além do macarrão de miojo, imitando as entradas, e coberta com um líquido vermelho que parece sangue.

Embora o Special Jeffrey não faça parte do cardápio da pizzaria e tenha sido criado só para chamar a atenção, a iguaria não agradou ao ‘paladar’ e muitos clientes reclamaram do truque doentio que a pizzaria usou para atrair novos clientes.

O gerente da loja disse que a torta sangrenta foi feita no início do mês para comemorar a ‘temporada assustadora’. “Uma de nossas garçonetes teve a ideia e fez a pizza e a colocou como um adereço divertido para o Halloween”, explicou Kiefer Slusher-Davidson.

Kiefer admitiu que eles acharam que a novidade poderia capitalizar a enorme popularidade que a série está obtendo na Netflix, que a série é a segunda mais vista da história da plataforma, perdendo apenas para a quarta temporada de Stranger Things. “Como eu disse, é um adereço divertido, suponho que nos tornaremos famosos ou infames”, acertando na segunda previsão.

Muitos críticos taxaram a ideia da pizzaria de “nojenta” e “perturbadora” e a acusaram de glorificar um matador em série que desmembrou e canibalizou 17 homens e meninos entre os anos de 1978 e 1991.