Eleições 2022: Quem leva a Presidência no 2º turno? Pai de santo diz que este é o candidato

O próximo domingo (30) é um dos dias mais aguardados pelos brasileiros e isso porque finalmente todos saberão qual foi a decisão tomada nas urnas, no 2° turno das Eleições 2022, e quem ocupará a partir de 1 de janeiro de 2023, a cadeira da Presidência da República.

E, assim como feito por astrólogos, tarólogos, videntes e médiuns, desta vez, o pai de Santo Augusto de Oxalá, do Rio Grande do Sul, trouxe através dos búzios a previsão de quem deve ganhar este novo embate.

Segundo detalhou Augusto, a disputa eleitoral deve terminar a favor do petista Luiz Inácio Lula da Silva. “O jogo de búzios é um oráculo, contato direto com o orixá. Na energia das eleições entre Bolsonaro e Lula, quem ganha as eleições é o Lula”.

“Não posso ir contra o que está escrito”

Em seu relato, Augusto afirmou que acredita que “a melhor opção” seria o atual presidente Jair Messias Bolsonaro (PL). No entanto, ressaltou que “não pode ir contra o que está escrito”.

O pai de santo ainda acrescentou que o resultado entre ambos os candidatos não deve ter muita diferença, indicando que deve ser algo entre 2 ou 3 milhões de votos.

Por sua vez, Augusto, assim como outras personalidades, destacou que tanto o dia do segundo turno quanto o período pós-votação deve ser carregado de confusões e intrigas.

