Um grupo de arqueólogos disse que encontrou o túmulo de São Nicolau, santo que inspirou a figura do Papai Noel. De acordo com os especialista, o ‘bom velhinho’ foi encontrado nos restos de uma antiga igreja do século IV dC em Antália, cidade da Turquia.

Segundo o Meganotícias, os pesquisadores já tinham conhecimento de que o corpo do santo havia sido enterrado em uma igreja do século IV, mas, segundo a história, os restos mortais foram roubados 700 anos depois, e Nicolau se perdeu.

“Um descoberta extremamente importante”

A sepultura está localizada em uma igreja em Demre, Antália, com escrituras que dizem ‘São Nicolau, construídas sobre uma antiga igreja episcopal, que foi inundada após o aumento do mar durante a Idade Média, conforme explica o site em inglês DHA.

“[...] Quando a laje da lareira colocada na década de 1970 foi removida, foi realizada uma escavação para descobrir o que havia por baixo. O resultado foi um piso de igreja do início do século IV”, diz o presidente do Conselho Regional de Preservação do Patrimônio Cultural de Antália, Prof. Dr. Osman Eravşar.

Arqueólogos dizem ter encontrado túmulo do ‘Papai Noel’ Imagem: reprodução CINAR/ANTALYA/DHA

Segundo o estudioso, a igreja foi construída posteriormente, com vestígios arquitetônicos em vários pontos da estrutura do período inicial, mas com um piso emergente, ainda anterior à construção.

“Este é o solo da época em que ele viveu, e estamos falando do solo em que pisaram os pés de São Nicolau. Esta é uma descoberta extremamente importante, a primeira descoberta desse período. Portanto, vemos esta igreja como uma descoberta que acrescentará um pouco mais à história arquitetônica e seu valor iconográfico. Ela será coberta com uma certa técnica e preparada para exibição”, finaliza.

