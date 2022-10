Uma reviravolta emocionante aconteceu na vida de uma mulher. Paris, o cachorrinho que não via sua família há cinco anos conseguiu encontrar seu antigo lar após estar perdido durante esse período. No início, o cãozinho custou a reconhecer sua família, mas logo pulou nos braços da dona quando a reconheceu. Relato extraído do portal The Dodo.

“Ele começou a reconhecê-los e então só queria ser segurado”, disse o resgatador de animais Bob Swensen ao The Dodo. “Foi a melhor sensação do mundo.”

Swensen, parte de um grupo de resgate de animais, procurava pelo pet perdido ao longo de um conjunto de trilhos de trem da cidade de Baltimore, cidade no estado de Maryland, Estados Unidos. Então, uma câmera configurada por ele alertou que Paris passou por um de suas armadilhas.

“Eu observei a câmera e vi os dois olhinhos rastejando para dentro da armadilha”, disse Swensen. “Ele estava nervoso e provavelmente com medo, mas lidou bem com isso. Eu o levei para casa e o instalei no meu escritório em casa.”

Veja mais:

Reencontro emocionante

Arco-íris após tempestade: Cachorro pula nos braços da dona depois de 5 anos perdido (Reprodução/Facebook: Bob Swensen)

Com a ajuda de Rachel Moxley, parte de outra instituição, Swensen conseguiu encontrar o lar onde Paris pertencia. Depois de resgatá-lo, o homem pôde ver a alegria nos olhos da família e do cãozinho.

A dona se surpreendeu com a notícia e contou que o cachorro teria fugido enquanto estava com um amigo da família. Contudo, nunca perdeu as esperanças de que voltaria a vê-lo um dia.

“Ela não podia acreditar que encontramos Paris”, disse Swensen. “Estava rezando e esperando que Paris fosse encontrada e não conseguiu ter outro cachorro por quase três anos. Nunca desistiu e continuou orando.”

Depois de tantos resgates de animais perdidos, esse caso foi particularmente significativo para Swensen.

“Reunimos milhares de animais de estimação perdidos, mas isso foi muito especial”, disse Swensen.

Não se sabe por onde Paris esteve nos últimos cinco anos, embora acredite-se que tenha se mantido com os cuidados de outras pessoas.