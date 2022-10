‘Abusou da criatividade!’: Darth Vader sai do caixão para pedir mulher em casamento

Os Estados Unidos são famosos pelas inusitadas cenas de casamento que muitas vezes se tornam memes na Internet. Mas eles não são os únicos a irem longe demais para comover a parceira.

Um vídeo registrado no bar de Fortuna, em Múrcia, na Espanha, viralizou nas redes por mostrar um pedido de casamento bastante estranho e bizarro. As pessoas estavam sentadas em mesas na calçada quando começa a passar um cortejo fúnebre com várias pessoas carregando um caixão. A notícia é do Múrcia Today.

Eram apenas 9h da noite e os bares e restaurantes estavam lotados e todos prestaram atenção no grupo acompanhado de uma pequena banda

De repente, o cortejo para, o caixão é colocado no chão, na frente de uma mesa, e a banda começa a tocar a Marcha Imperial, também conhecida como Tema de Dart Vader, no mesmo momento em que um homem sai do caixão vestido como o lorde negro de Guerra nas Estrelas.

Tudo parecia uma grande brincadeira, até que a versão espanhola e saltitante do Dart Vader pega um quadro escrito “Espero que você diga não”, retira a máscara e faz o pedido de casamento à sua noiva, que estava sentada na primeira mesa.

O tema da música também mudou para “Can’t Help Falling in Love”, de Elvis Presley, e assim que a moça disse sim ao inusitado pedido de casamento as pessoas de todas as mesas passaram a aplaudir.

O vídeo corta para os dois em cima de um caminhão dançando embalados ao som de Dancing Queen, do Abba.

Apesar de encenação, nem todos os internautas ficaram comovidos com a cena. Na internet, uma mulher deixou claro sua posição: “Entendo que chore. Eu também choraria se me fizessem passar vergonha semelhante na rua”, disse uma internauta. “Sabe quando você pensa que já viu quase tudo?... Bem, eles publicam isso. Eu não entendo a coisa do caixão, a menos que dissesse não a ele”, respondeu outro comentário.