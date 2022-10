Vídeo mostra surpresa de pescador ao dar de cara com sucuri ao seu lado

Mais um pescador que compartilha suas experiências no YouTube teve um encontro com uma sucuri, a maior cobra do Brasil e que também é conhecida como “anaconda”.

De acordo com o portal O Bem Dito, Dyonathan Silva, de 30 anos, estava no rio Paracaí, em São Jorge do Patrocínio.

Depois de meia hora pescando às margens do rio, ele percebeu que estava exatamente ao lado de uma sucuri que havia acabado de se alimentar.

O dono do canal Pesca Bruta Oficial, pratica a pesca de barranco, uma modalidade de pescaria feita na beira de rios e represas com correnteza e lugares de difícil acesso. Algumas vezes, o pescador precisa entrar na água.

“A pesca de barranco é perigosa por causa disso. Rapaz, eu já estou aqui há uma meia hora”, revela ele aos espectadores, dizendo que quase pisou em cima da cobra.

Veja a sucuri a espreita a partir do minuto 5:25:

A sucuri não é venenosa, mas além do susto, seu bote pode ocasionar ferimentos e infecções que precisam ser cuidadas.

Esta espécie de cobra passa muito tempo no solo e árvores próximos da água, pois além de uma excelente nadadora, esse é o ambiente em que caça e faz suas tocas.