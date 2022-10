Uma funcionária do McDonald’s, Sinead Poyser, foi ao TikTok para revelar uma ‘coisa irritante’ que os clientes sempre fazem.

A jovem tem 160,3 mil seguidores e 8,6 milhões de curtidas e compartilha regularmente vídeos revelando como é trabalhar no fast food, como detalhado pelo site The Sun.

Recentemente, Sinead fez uma postagem para a plataforma de compartilhamento de vídeos que acabou gerando uma verdadeira polêmica.

Trabalhadora revela ‘pedido irritante’ feito por clientes que sempre deixa toda a equipe ‘absolutamente enlouquecida’

No vídeo, Sinead atua por meio de um cenário comum que acontece com os clientes do McDonald’s.

A jovem alterna entre atuar como cliente e equipe da rede de fast food.

Ela diz, como cliente: “Quero uma batata frita média e um suco de laranja, mas nas minhas batatas fritas, não pode ter sal, por favor”,

Sinead, como funcionária do McDonald’s, responde “Sim, tudo bem”, enquanto ela diz a outra funcionária da cozinha (no contexto do vídeo): “Uma batata frita sem sal”, que acaba se revoltando (terceira pessoa).

Logo depois, Sinead entrega o pedido ao cliente e pergunta: “Posso trazer mais alguma coisa?”, ao que responde “Sim, pode me dar sal, por favor?”.

O suposto funcionário que acabou de fazer as batatas fritas sem sal entra correndo e diz: “Espera aí, eu ouvi direito, você quer sal?”.

No vídeo, o registro acaba gerando revolta entre a equipe do local e viralizando nas redes sociais. A postagem já conta com mais de 2,5 milhões de visualizações.

Outros funcionários do McDonald’s entenderam a frustração de Sinead: Uma pessoa disse: “Eu realmente choraria”.

Outro acrescentou: “Odiava quando os clientes faziam isso”.

Outro funcionário do McDonald’s afirmou: “Acontece comigo o tempo todo, meu Deus”.

I work at McDonald’s & there’s a request that customers make which is so annoying & drives all the staff absolutely mad https://t.co/f80ndliBpn — The Sun Food (@TheSunFood) October 20, 2022

Texto com informações do site The Sun