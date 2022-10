David Webster, de 37 anos, estava “com esperança de se transformar no Homem-Aranha” depois que uma terrível mordida do aracnídeo, contudo, o que ele ganhou foi apenas dor e uma ferida enorme. O rapaz estava deitado na sua cama, quando foi mordido na panturrilha esquerda por uma aranha. De acordo com o site The Mirror, após o episódio, que gerou um ferimento, ele precisou utilizar muletas para se locomover.

David, que é morador de Grimsby, cidade da Inglaterra, disse que na hora sentiu apenas um beliscão, mas logo depois veio uma dor excruciante “como alfinetes e agulhas em todo o lado esquerdo”, relatou.

ATENÇÃO! IMAGENS FORTES A SEGUIR

A mordida se transformou em uma ferida com um anel vermelho em volta de bolhas. Ele ficou com tanta dor que teve que ir ao pronto-socorro na manhã seguinte. Após passado o susto, o homem brincou com a situação dizendo que esperava desenvolver poderes assim como os do ‘teioso’.

Eu meio que esperava, depois de ser mordido naquela noite, me transformar no Homem-Aranha, mas infelizmente isso não aconteceu”, brincou. Ele também explicou que, em procedimento após a mordida, a enfermeira drenou a bolha e cortou a pele ao redor da área. “Isso causou muita dor, mas eu sabia que provavelmente era melhor, pois eles são profissionais e devem saber o que estão fazendo”, continuou.

[IMAGENS FORTES] Rapaz ‘esperava’ se transformar em Homem-Aranha após mordida, mas o que ele ganha é uma ferida e uma dor terrível Imagem: reprodução The Mirror/David Webster

“Recebi antibióticos e analgésicos, mas apenas alguns dias depois voltei ao pronto-socorro, pois a dor era intensa demais para lidar”. Mesmo após um mês do acidente com a aranha, Webster diz que ainda sente dores e precisa de muletas para andar.

“É como ter um buraco na minha perna. É uma loucura como uma pequena mordida pode ter tanto impacto e causar tanta dor a uma pessoa”, finalizou.