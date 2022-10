Confusão em compra de moto faz homem solteiro descobrir que terminou casado com desconhecida Foto ilustrativa - Freepik - @freepic.diller

Já imaginou passar por uma confusão e descobrir semanas depois da compra de uma moto que além do novo bem, você terminou casado com uma pessoa desconhecida? Se estes detalhes te deixaram curiosos, saiba que foi justamente uma situação que ocorreu com um homem de Neuquén, cidade localizada na Argentina.

Segundo detalha o portal Meganoticias, o homem, cuja identidade não foi revelada, aceitou que o vendedor ficasse responsável pela documentação burocrática para transferência da titularidade da moto e, ao que tudo parecia, não havia nenhum problema, inclusive, realizaram o procedimento sem nenhum inconveniente na data combinada.

No entanto, ele teve uma surpresa…

Semanas depois, ao receber os papéis, o comprador notou algumas informações incorretas: além de ter o bem de forma compartilhada, tal iniciativa acontecia com uma mulher que, segundo o papel, era sua esposa.

Mas e então, a confusão foi resolvida?

Por sorte, sim. Mas, foram necessários alguns trâmites e semanas para que ele pudesse reverter toda esta situação.

Em declaração, o Registro Nacional de Pessoas da Argentina disse que: “É relatado como estado civil solteiro, nenhuma retificação ou modificação do estado civil”.

Assim sendo, embora o susto, finalmente o comprador aparece como solteiro e proprietário único da aquisição que fez semanas antes.

