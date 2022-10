VÍDEO: Rapaz viraliza ao mostrar o que chamou de ‘o pior motel do Brasil’: “Cheio de coisa grotesca”

O empresário Victor Dias, de 24 anos, viralizou nas redes sociais ao mostrar um motel que ele classificou como sendo “o pior do Brasil”. Em postagem no Tik Tok, ele fez um “tour” pelo estabelecimento em Goiânia, Goiás, que oferece uma promoção de R$ 18 a hora. Além de achar uma barata na cama e uma camisinha usada, a gravação mostrou que o vaso sanitário transbordava ao ter a descarga acionada (veja no vídeo abaixo).

“Pra vocês verem o tanto que esse motel é chique, ele tem até hidro. Se você quiser tomar um banho de banheira…”, afirmou Victor, no mesmo momento em que acionou a descarga, que encheu de água.

O vídeo ainda mostrou que os equipamentos eletrônicos que estavam no quarto, como televisão e ar condicionado, estavam quebrados. O par de chinelos oferecido para os clientes também tinha cor e tamanho diferentes.

Em entrevista ao site BHAZ, Victor contou que já foi ao local com a intenção de mostrar as péssimas condições do local. “Eu tava com medo de que quando eu chegasse tivesse só um lençol ruim, um chuveiro meio feio, aí não teria graça. Foi uma surpresa boa para o meu vídeo que quando eu cheguei lá tava aquele nível de decadência, cheio de coisa grotesca”, disse ele.

O vídeo rapidamente viralizou nas redes sociais e já soma mais de 901 mil curtidas e 20,5 mil comentários. “Eu não entro num lugar desse de jeito nenhum”, disse uma seguidora. “A gata que se dispõe a ir num canto desse já desistiu de tudo”, destacou outra.

Os responsáveis pelo estabelecimento não foram encontrados pela reportagem para comentar o assunto.

Itens esquecidos em motel

A jovem Ana Flávia Cruz, de 22 anos, faz sucesso nas redes sociais ao mostrar os objetos deixados por clientes no motel da família, que fica em Goiânia, Goiás. O perfil dela no Tik Tok, onde se apresenta como “a menina que os pais tem motel” é seguido por mais de 1,1 milhão de seguidores, que se divertem com a lista de esquecidos.

Em um dos vídeos ela conta que é comum que eles encontrem roupas, documentos, joias, produtos de beleza e até mesmo uma bíblia (veja abaixo).

Mas a lista de objetos citadas nos vídeos de Ana Flávia segue sem limites. Em um dos vídeos, a jovem conta que, além de chaves, eles já acharam controles de portão, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e até um pneu deixado por um cliente.

LEIA TAMBÉM: