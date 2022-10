Vídeo mostra pela 1ª vez sucuri filhote da anaconda gigante vovozona

Vilmar Teixeira, guia turístico e ambientalista conhecido por seu canal “Terra da Sucuri”, acompanhou mais um momento importante das anacondas que monitora em Bonito, no Mato Grosso do Sul.

Dessa vez, ele mostrou pela primeira vez o filhote que nasceu da sucuri gigante conhecia como “Vovozona”, segundo o portal ND+.

Nas imagens, é possível ver que a sucuri também já ganhou um apelido: “Pitoca”. A sucuri “Vovozona” leva esse nome por ser uma das maiores e mais velhas do local.

“É um jovem filhote ainda. Quando é assim não dá para saber se é fêmea ou macho, depende do tamanho. (...) tem em media um metro ou metro e vinte”,

Ele explica que os filhotes são ariscos e geralmente fogem, mas mesmo assim conseguiu filmar de perto enquanto a cobra tomava sol em uma árvore próxima ao rio.

Veja a seguir como a cobra impressiona com suas cores e brilhos:

Anteriormente, Teixeira mostrou a toca da sucuri “Vovozona” e como explicou que muitos machos a procuram para copular. Na ocasião, ela estava acasalando e havia ainda outro macho em busca dela ao redor.

Relembre as imagens:

É importante recordar que as maiores sucuris são fêmeas e elas são nativas da América do Sul. Quanto maior for, mais filhotes terá, podendo gerar entre 14 e 82 filhotes, que já nascem com cerca de 60 centímetros de comprimento.

Veja todos os vídeos e textos sobre sucuris, caninanas ou outras cobras impressionantes!