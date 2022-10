Proibida de ser vegana: Jovem é impedida de aderir ao estilo de vida após fazer exigências aos pais

Um homem compartilhou seu relato no Reddit, nesta sexta-feira (21), por meio do usuário u/aitavegandaughter. Com oitos filhos ao lado da esposa, seu desabafo estava focado na menina de 13 anos, Gina, que decidiu tornar-se vegana recentemente.

“Eu disse que pagaria as compras, mas teria que planejar e cozinhar suas refeições. Não pode viver de comida congelada ou comida para viagem. Sua mãe e eu nos certificaríamos de que suas refeições fossem saudáveis antes de levá-la itens de supermercado”, iniciou o relato.

“Ela não estava emocionada. Perguntou se poderíamos fazer pequenas mudanças em nossa dieta para acomodá-la, como mudar para uma massa vegana e cozinhar as almôndegas separadamente. Mas negamos, pois não iríamos mudar nossos hábitos alimentares só porque quer ser vegana”, continuou.

Após o discurso do pai, a jovem disse que estava tudo bem e se retirou. Em seguida, passou a enviar links de conjuntos caros de panelas e frigideiras, pratos, xícaras e tigelas com valores altos, segundo o pai.

Ao ser questionada de o porquê ter enviado os links, a jovem respondeu que necessitaria de novos recipientes, pois os da casa estavam “contaminados”.

Fim do veganismo

Com o pedido da jovem, os pais negaram e rebaterem suas justificativas dizendo que ela teria que usar de sua própria mesada, caso quisesse se dar ao luxo com pormenores.

“Mais tarde naquele dia, recebi um telefonema de um dos meus filhos acusando Gina de dizer a eles que deveriam tirar todos os lanches da geladeira na sala de jogos (o espaço tem uma quitinete) porque precisaria disso para sua comida vegana”, escreveu.

“Quando liguei e perguntei o que estava fazendo, ela disse que sua comida vegana não pode estar na mesma geladeira que a nossa comida, além de não ser justo fazê-la ir até a garagem quando estivesse com fome. Então pensou que assumir a quitinete da sala de jogos seria uma boa opção”, continuou.

Após o ocorrido, o pai comunicou a Gina que estava farto da “besteira vegana” e que ela não poderia seguir tal estilo de vida enquanto estivesse em sua casa.

“Ela fez birra porque ela acha que estou sendo cruel. Mal falou comigo desde então”, finalizou.

