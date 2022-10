Ministério da Educação cria versão adaptada do álbum da Copa para deficientes visuais

O Ministério da Educação, em parceria com o IBC (Instituto Benjamin Constant), criou uma versão adaptada do álbum de figurinhas da Copa do Mundo para deficientes visuais.

A estimativa é que as unidades sejam distribuídas gratuitamente para 3 mil pessoas em mais de 20 países.

Os beneficiados pela iniciativa são os assinantes da Revista Pontinhos, publicação idealizada pelo IBC e destinada exclusivamente para pessoas com deficiência visual. Os contemplados já começaram a receber o álbum de figurinhas em braile em casa.

Os professores, os adaptadores, os revisores, os impressores e os montadores do Instituto também participaram da elaboração do álbum.

Como funciona

O preenchimento do álbum especial ocorre com figurinhas não adaptadas, sendo necessário o apoio de um aplicativo chamado Lookout. Ele é capaz de fazer a audiodescrição de detalhes e características dos desenhos com os jogadores participantes e símbolos que representam a edição 2022 da Copa do Mundo.

O vídeo-tutorial, disponível no canal do YouTube do Instituto Benjamin Constant, orienta pais e responsáveis a como ajudar crianças e jovens no processo de colagem dos stickers. Assista aqui.

Iniciativa de professora

Antes mesmo do anúncio do Ministério da Educação, uma professora adaptou o álbum de figurinhas da Copa para seus alunos da Adevirp (Associação dos Deficientes Visuais de Ribeirão Preto).

“Quando começou essa febre de álbum da Copa, eu já estava pensando como as crianças cegas e de baixa visão teriam acesso a esse álbum. Procurando na internet, eu vi o vídeo de um menino de 10 anos que é cego, e ele adaptou o álbum dele. Daí fui adaptando mais ou menos no que ele fez”, disse Gabriela Vansan, segundo reportagem no “G1″.

Ela contou que a adaptação não exigiu ajustes muito complexos. Na tarja colada nas figurinhas, há a sigla do país e o número. Assim, ao passarem o dedo, as crianças identificam qual figurinha está na mão e procuram o espaço correto.

Já o álbum modificado conta com adesivos de bolinha que identificam onde e como cada figurinha deve ser colada. Um molde de EVA foi criado para auxiliar na missão.

