Evangélica recebe nota de repúdio da própria igreja após declarar apoio a Lula

Custou caro: a senadora evangélica Eliziane Gama (Cidadania/MA) foi alvo de uma nota de repúdio de sua própria igreja, a Assembleia de Deus, após declarar voto no candidato Lula (PT) no segundo turno das eleições.

Eliziane participou de um encontro de Lula com 200 pastores evangélicos em São Paulo, realizado na última quarta-feira (19). Foi durante esse evento que o ex-presidente apresentou uma “Carta Compromisso com os Evangélicos”, prometendo manter a liberdade de culto e de funcionamentos dos templos religiosos.

No mesmo dia, a liderança das Assembleias de Deus no Maranhão emitiu uma nota reprovando o apoio da senadora a Lula. A carta deixa claro que ela está “em desacordo” com o ministério, que apoia o candidato Jair Bolsonaro (PL), e afirma que ela resiste em “se posicionar contra a doutrinação de política de esquerda”.

Veja a nota de repúdio na íntegra:

O Conselho Político da Convenção Estadual das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus no Maranhão - CEADEMA, no uso de sua prerrogativa estatutária ínsita no artigo 53, inciso, IV do Estatuto da CEADEMA, (ipsis litteris): Art. 53 - Compete ao Conselho Político: IV - Avaliar a atuação dos detentores de mandatos ligados a Convenção. Assim, por meio desta prerrogativa, o referido Conselho resolve tornar público a presente Nota de Repúdio em desfavor da Senadora Eliziane Gama pela sua atuação no Senado Federal e, sobretudo, pela declaração de apoio no 2° turno da eleição presidencial ao candidato Lula, em discordância com o posicionamento da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil - CGADB e da Convenção Estadual das Igrejas Evangélicas das Assembleias no Maranhão - CEADEMA, que já declararam oficialmente apoio ao candidato Bolsonaro. A Senadora Eliziane Gama, desde o início de seu mandato de Senadora, tem dado sinais claros, através de seus discursos e posicionamentos, da falta de compromisso com a CEADEMA, inclusive com os termos assinado pela Senadora, quando da homologação de sua pré-candidatura ao Senado Federal pela CEADEMA, termos que destacamos entre outras coisas, se posicionar contra a doutrinação de política de esquerda. É público e notório que a grande maioria dos posicionamentos da Senadora caminha na direção contrária ao que a CEADEMA defende e acredita, como a preservação dos bons costumes, da família tradicional, do combate à corrupção e o apoio ao Governo que defende os princípios e pautas conservadoras. Por isso, o Conselho Político da CEADEMA repudia a declaração de apoio ao candidato Lula, feito pela Senadora Eliziane. — Assembleia de Deus, via Instagram

Em resposta à nota, a senadora pediu que a igreja apague o texto. “É bom registrar, que ao longo da história política brasileira vários líderes e convenções eclesiásticas já declararam apoio ao presidente Lula e não foram excluídos, intimidados ou rechaçados das suas comunidades religiosas”, disse Eliziane, em carta ao conselho das Assembleias de Deus.

Veja:

A senadora maranhense recebeu apoio de diversas figuras políticas, como o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD/MG), e o próprio candidato Lula.

“Os ataques contra a senadora Eliziane Gama após sua declaração de voto são inaceitáveis. Reflexo da intolerância bolsonarista que tenta invadir o ambiente sagrado das igrejas evangélicas. Minha solidariedade à senadora e aos evangélicos que estão sofrendo pressão”, escreveu Lula em seu perfil no Twitter.

Os ataques contra a senadora @elizianegama após sua declaração de voto são inaceitáveis. Reflexo da intolerância bolsonarista que tenta invadir o ambiente sagrado das igrejas evangélicas. Minha solidariedade à senadora e aos evangélicos que estão sofrendo pressão. — Lula 13 (@LulaOficial) October 20, 2022

Já o presidente do Senado, que não declarou apoio a nenhum candidato, reconhece que não se pode repudiar preferência política. “Manifesto minha solidariedade à senadora Eliziane Gama, exemplo de parlamentar e líder da bancada feminina no Senado Federal. Não se pode repudiar a sua preferência política, pois é seu direito tê-la e exercê-la. Democracia se faz com respeito à divergência e debate verdadeiro”, declarou Rodrigo.

Manifesto minha solidariedade à senadora @elizianegama, exemplo de parlamentar e líder da bancada feminina no Senado Federal. Não se pode repudiar a sua preferência política, pois é seu direito tê-la e exercê-la. Democracia se faz com respeito à divergência e debate verdadeiro. — Rodrigo Pacheco (@rodrigopacheco) October 20, 2022

Leia também: Michelle Bolsonaro ou Andressa Urach? Internautas brincam com semelhança de ambas mulheres