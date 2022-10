Aracnídeos de estimação: Mulher constrói casinha com cômodos para aranhas saltadoras (She's Regally Bold/Reprodução/Extraído do The Dodo)

Uma usuária do TikTok viralizou com suas casinhas construídas para aranhas habitarem. Identificada como She’s Regally Bold na rede, não conhecia muito sobre aranhar até se deparar com Pickles. Depois de fazer amizade com o aracnídeo, passou a pesquisar mais sobre o assunto. Relato extraído do portal The Dodo.

Embora sua primeira aranha tenha falecido, a mulher se conectou com diversas outras da espécie saltadora, criando um vício em relação aos bichinhos. Por serem curiosas, a internauta obteve alguns kits de bricolagem para criar quartinhos de aranha aos seus novos amiguinhos.

“O primeiro conjunto de miniaturas DYI que fiz foi para Pickles, e era uma biblioteca – ainda o tenho hoje e é um dos lugares favoritos dos saltadores para explorar”, disse She’s Regally Bold ao The Dodo. “Aquela biblioteca e Pickles, é claro, começaram toda essa aventura para mim.”

Protagonista aracnídea

A aranha que mais demonstra amar as criações da dona é chamada de CutiePie.

“Ela é a aranha que eu uso para testar novos recintos e ter uma ideia de como minhas aranhas reagirão a eles”, disse She’s Regally Bold. “Ela parece experimentar cada centímetro deles e conferir todos os acessórios – mesmo nos cantos e recantos! Um de seus hobbies favoritos parece ser modelar para mim, é como se ela soubesse onde está a câmera e como olhar para ela. Ela é natural!”

CutiePie adora transitar entre os cômodos da casinha, tendo já marcado território. A aranha parece ter mais personalidade de um cachorro do que de sua própria espécie.

“CutiePie é muito dócil, super amigável, muito curiosa e adora pular de dedo em dedo para se divertir”, disse a dona. “Muitas vezes, quando estou ao vivo no TikTok, ela se senta no meu nariz e tira uma soneca, ou se senta na minha mão enquanto eu rego e alimento aos outros. Ela genuinamente age como se gostasse de passar tempo comigo, e isso aquece tanto meu coração! Tem tantos fãs no TikTok, e até temos pessoas que dizem: ‘Ela é fofa, e eu nunca pensei que diria isso sobre uma aranha!’ Mas ela tem esse efeito nas pessoas.”