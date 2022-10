Youtuber viraliza ao ter Porsche adesivada com figurinhas do álbum da Copa por amigos

O influenciador digitar e youtuber Enaldinho foi trollado pelos amigos ao ter sua Porsche totalmente adesivada com figurinhas da Copa do Mundo.

Um vídeo no canal do famoso mostra toda a saga para tornar o carro de luxo um verdadeiro “álbum ambulante”. A gravação já ultrapassou as 67 mil curtidas e os 1,5 mil comentários.

Biel Valadares, amigo de Enaldinho, começou contando que faria a brincadeira usando as próprias figurinhas repetidas que o rapaz guardava. Quando o influencer sai de casa, uma verdadeira força-tarefa tem início, com colegas separando os stickers e colando-os um a um.

Até mesmo a figurinha legend dourada de Neymar, avaliada em R$ 9 mil, foi usada para personalizar a frente do possante.

De acordo com o Valadares, a quantidade de figurinhas suficiente para preencher toda a lataria do carro equivale a oito álbuns da Copa do Mundo, ou seja, algo em torno de 5.360 cromos.

Depois de ver a “arte” dos amigos, Enaldinho decidiu dar uma volta nas ruas e conferir a reação da galera.

Assista aqui:

E por falar em figurinhas legends...

Um jovem de 26 anos de Maringá, no Paraná, diz ter desenvolvido uma técnica para encontrar figurinhas legends do álbum da Copa do Mundo. Ele mesmo já conseguiu 400 cromos raros.

A história do empresário Ítalo Bellodi Júnior foi contada pelo “G1″. “Todas as minhas extras eu tirei do pacote, não comprei por fora. Ainda tenho quase 100 extras para abrir”, contou à reportagem.

Ítalo disse que logo na primeira compra já encontrou uma figurinha dourada. Foi então que percebeu que o peso e o relevo do pacotinho eram diferentes dos demais.

Segundo Ítalo quem, como ele, quiser acumular as preciosidades, precisa usar o tato. “Quando pegar um pacotinho na mão é só perceber o peso e a grossura do pacote. Por causa dessa figurinha a mais que vem, eu percebi que a espessura fica mais aparente e quando eu passo o dedo por cima dela eu já reconheço qual tem a ‘legend’ e qual não tem”, explica.

LEIA TAMBÉM: