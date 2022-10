Vídeo: tromba d’água deixa turistas apavorados em resort

Ayia Napa é uma região turística do Chipre onde ficam os mais famosos resorts de toda a região do mar mediterrâneo, com suas calmas águas cor de turquesa e praias paradisíacas.

Mas na última segunda-feira, os turistas que aproveitavam o sol desse paraíso na beira do mar ficaram extremamente assustados com uma enorme tromba d’água que se formou no mar e seguiu em direção à terra, jogando para o ar as cadeiras, barracas e espreguiçadeiras que estavam dispostas na beira-mar.

“Não foi exatamente o que planejamos para nosso primeiro dia em Chipre! Quase tivemos que correr para nos esconder”, disse um dos turistas que presenciaram o evento.

“Sou de Chipre e esta deve ser a primeira vez que isso acontece “, disse um internauta.

Apesar do susto, nenhum turista se machucou.

Veja o vídeo:

#SevereWeather 📹

Impressionante #trombamarinha em Ayia Napa, #Chipre.



As incríveis imagens da tromba marinha 🌪️ foram captadas ontem, na extremidade oriental da costa sul do país. pic.twitter.com/ZtomfFqOZk — Meteored | Tempo.pt (@MeteoredPT) October 18, 2022

O que são trombas d’água

As trombas d’água ou tromba marinha é um vórtice colunar que ocorre ao longo de um corpo de água e podem chegar a 100 metros de diâmetro e tem duração de poucos minutos, mas em alguns casos podem chegar a 1h.

Trata-se de um fenômeno climático que geralmente não provocam muitos estragos, mas seus ventos podem atingir até 100 km/h. Pode surgir tanto sobre a água, o modo mais comum, e se deslocar para a terra quanto se formar no mar e invadir a praia.

Ela se forma quando ventos quentes e frios, com direções opostas, se encontram. A convergência se move para cima carregando vapor de água, formando as chuvas e tempestades. Muitas vezes pode ser confundido com tornados