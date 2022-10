Sapo recebe uma casinha de presente após ser encontrado vivendo em cerca (UnknwonDazza/Reprodução/Extraído do The Dodo)

Há quem esteja vivenciado o privilégio dos sapos! Melhores amigos da natureza, não poderia ser diferente. Certo dia, um usuário do TikTok, conhecido como UnknownDazza, notou um elemento diferente em sua cerca. Após aquele dia, as coisas mudaram de cenário. Relato extraído do portal The Dodo.

Ao observar o ser em sua cerca, o usuário logo percebeu que se tratava de um sapinho morando naquele local. Como um bom amigo, UnknownDazza percebeu que aquele ambiente não possuía a condição ideal para o amiguinho da natureza. Sendo assim, resolveu ajudá-lo.

O internauta decidiu construir uma pequena casa para o anfíbio deslocado. Como se não bastasse, o bicho ainda recebeu um nome fofo de Frodrick.

“Parecia uma ideia divertida e um desafio construir uma casa que poderia melhorar a vida de um sapo selvagem”, disse UnknownDazza ao The Dodo.

Lar doce Lar...

Com o auxílio de uma impressora 3D, UnknownDazza criou uma casinha com as medidas perfeitas para o topo da cerca onde se encontrava Frodrick. Assim que terminou seu projeto, o apresentou animadamente ao sapo. Contudo, o amiguinho da natureza não esboçou a reação esperada pelo internauta.

“Ele odiou”, disse UnknownDazza. “Depois de instalá-lo, nós o verificamos algumas horas depois, e ele se mudou. Devastado!”

O rapaz pensou em oferecer ao sapo um tempo para que sele se ajustasse, antes de pegar a casinha de volta. Contudo, as coisas mudaram a partir de um temporal. Frodrick resolveu que habitaria em seu novo espaço em um dia chuvoso, vendo a casinha como a melhor opção para repousar.

“Chegamos em casa do jantar e estava chovendo, e notamos que ele postou parecendo feliz em sua casa”, disse UnknownDazza.

Após compartilhar a história com outros usuários da rede social, UnknownDazza está trabalhando em uma nova versão aprimorada da casinha para presentear Frodrick novamente. Enquanto o upgrade não chega, o sapinho parece se sentir acomodado onde está.